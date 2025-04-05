Sabine SieboldDaphne PsaledakisLili Bayer[¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë £´Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¹ñ¤Î¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï£´Æü¡¢¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ê£Î£Á£Ô£Ï¡Ë³°Áê²ñ¹ç¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÏÂÊ¿¼Â¸½¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤¯¤é¤¤ËÜµ¤¤«¤Ï¿ô½µ´Ö¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÊÆÀ¯¸¢¤ÎÃç²ð¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÄäÀï°Æ¤ò½ä¤ê¡¢¥í¥·¥¢¤¬°ú¤­±ä¤Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î²¤½£¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤Ë¤è¤ëÈóÆñ¤ò¼õ¤±¡¢Æ±Æü¤Þ¤Ç£²Æü´Ö³«¤«¤ì¤¿