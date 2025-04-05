[4.4 U17¥¢¥¸¥¢ÇÕGLÂè1Àá ÆüËÜ 4-1 UAE ¥¿¥¤¥Õ]U-17ÆüËÜÂåÉ½¤Ï4Æü¡¢AFC U17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î½éÀï¤ÇU-17UAEÂåÉ½¤Ë4-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£FWµÈÅÄÌ«³¤(¼¯Åç¥æ¡¼¥¹)¤Î2ÆÀÅÀ¤ÈFW²ÃÌÐ·ëÅÍ(ÇðU-18)¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÁ°È¾¤Ë3ÅÀ¤òÃ¥¼è¡£¸åÈ¾¤ÏÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¤Ë¤¤¤ë¤È1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢FWÀõÅÄÂçæÆ(²£ÉÍFM)¤âÆÀÅÀ¤·¤ÆÇòÀ±È¯¿Ê¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£7Æü¤Î¥Ù¥È¥Ê¥àÀï¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤È·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢11·î¤Ë¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã