¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°DeNA2¡Ý8¹­Åç¡Ê2025Ç¯4·î4Æü¥Þ¥Ä¥À¡ËDeNA¡¦ËÒ¤¬¡¢µåÃÄºÇÂ®¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë5Ç¯ÌÜ¤Ç¤ÎÄÌ»»100¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£3²ó2»à°ìÎÝ¤Ç¡¢¿¹²¼¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òº¸ÍãÀÊ¤Ë2¹æ2¥é¥ó¡£ÄÌ»»555»î¹çÌÜ¤Ç¡¢3»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÀèÀ©ÃÆ¤È¤Ê¤ê¡Ö¥Ç¥¹¥¿¡¼¥·¥ã¥Ý¡¼¥º¡×¤â·è¤á¤¿¤¬¡¢µÕÅ¾¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê100¹æ¤Ï¡ËÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¤·Á¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¡£Ï¢¾¡Ãæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¾¡¤Æ¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Ï¢¾¡¤¬3¤Ç»ß¤Þ¤êÉ½¾ð¤Ï