¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¹­Åç£¸¡Ý£²£Ä£å£Î£Á¡Ê£´Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¹­Åç¤¬¡È¾¼ÏÂÌîµå¡É¤Ç¾¡Íø¤ò¤â¤®¤È¤Ã¤¿¡££²ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿£´²ó¤Ï¡¢£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éº£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎÅÄÂ¼¤¬¼¹Ç°¤Î¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å¥¤¯¤µ¤¯¤Æ¤¤¤¤°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Áê¹¥¤òÊø¤·¤¿¡££µ²ó£²»à°ìÎÝ¡¢¾®±à¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç¤Ï°ìÎÝÁö¼Ô¤ÎÌðÌî¤¬¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇËÜÎÝÀ¸´Ô¡£¥¢¥¦¥ÈÈ½Äê¤¬¥ê¥¯¥¨¥¹¥È