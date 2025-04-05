¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£²¡¼£·ºå¿À¡Ê£´Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤¬£²£µºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò¾þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ£Àî´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¿·À¸¡¦ºå¿À¤È¤Î½éÂÐÀï¤Ï¡¢£³²ó£·°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£ËÜµòÃÏ¡¦Åìµþ£Ä¤Ç¤Ï¼«¸ÊºÇÃ»£Ë£Ï¤òµÊ¤·¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤ÏÅêµå»þ¤ÎÊÊ¤¬Áê¼ê¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï¶ì¼ê¤È¤¹¤ëÂ¼¾å¤ÎÁ°¤Ë£·²ó¤Þ¤Ç£µ°ÂÂÇ£±ÅÀ¤ÈÄÀÌÛ¡££²°Ì¤Î£Ä£å£Î£Á¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¼ó°Ì¤Î¤Þ¤Þ¤À¤¬¡¢£²¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤Î½éÀï¹õÀ±