2025Ç¯3·î18Æü¿¼Ìë¡¢ËÜÀþ¾å¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñ»ºÅÅ¼Ö¡ÖCLIŽ°225·¿¡×¡£¤³¤ì¤«¤é½é²ó»î±¿Å¾¤ËÄ©¤à¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë»Í³Ñ¤¤¥Ü¥Ç¥£¡¢»³¼êÀþ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡ÖE235·Ï¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤Ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¤½¤·¤Æ·ÙÅ«¤äÁö¹Ô²»¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆüËÜ¤ÎÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¡½¡½¡£3·î18Æü¿¼Ìë¤«¤éÍâÆü¤ÎÁáÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¹ñ±ÄÅ´Æ»¼ÖÎ¾À½Â¤²ñ¼Ò¡ÊINKA¡Ë¥Þ¥Ç¥£¥¦¥ó¹©¾ì¤¬À½Â¤¤·¤¿¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¼óÅÔ·÷¸þ¤±¿··¿ÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¡ÖCLI-225·¿¡×12Î¾ÊÔÀ®¤¬Æ±¹ñ¥¸