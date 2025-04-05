¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î³«Àß71¼þÇ¯µ­Ç°¡ÖG1µÜÅç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢2ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£3ÆüÌÜ¤ÎÃíÌÜ¤Ï12R¤À¡£2ÆüÌÜ9R¤Ï5¥³¡¼¥¹¤«¤éÁ¯¤ä¤«¤Ë·þ¤êº¹¤·ÆÍÇË¡£¤³¤ì¤Ç»³¸ý¤Î¥ê¥º¥à¤â¾å¸þ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤«¡£¡ÖÂ­¤âÅÀ¿ô¤â¤â¤Ã¤È¾åÀÑ¤ß¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¤³¤³¤Ï¥¤¥ó±ÔÈ¯¤â¤ªÌóÂ«¡£Àè¥Þ¥¤¤ò·è¤á¤ÆÆÍ¤­Êü¤¹¡£ÅòÀî¤¬2¥³¡¼¥¹¤«¤é½çÁö¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¡£»³ÅÄ¤¬¥«¥É·þ¤ê¤Ç°ìÈ¯ÁÀ¤¦¡£ÃæÂ¼¤ÎÀè¼ê¥Ä¥±¥Þ¥¤¤Ï°ì¹Í¡£³°2Äú¤ÏÅ¸³«¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£¡ã1¡ä»³¸ý¹ä