¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹½÷»Ò¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥¤¥¹½÷»ÒÂåÉ½MF¥¢¥ê¥·¥ã¡¦¥ì¡¼¥Þ¥ó¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶ØÃÇ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú²èÁü¡ÛSNS¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬1656ËüÄ¶¡ª ¥¹¥¤¥¹½÷»ÒÂåÉ½¤Î¥Ö¥í¥ó¥ÉÈþ½÷¡¢¥¢¥ê¥·¥ã¡¦¥ì¡¼¥Þ¥ó¤¬Ì¥¤»¤ë¸·Áª¥·¥ç¥Ã¥È½¸¤ò¤ªÆÏ¤±¡ªºÇ¿·¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¡¦¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬1656Ëü¤ò¿ô¤¨¤ë26ºÐ¤Ïº£²ó¡¢Í­Ì¾²¼Ãå¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎPR¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö¿ÈÂÎ¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤É¤ó¤ÊÉþÁõ¤Ë¤â¤Ô¤Ã