Dawn ChmielewskiDavid Shepardson¡Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó£´Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - £²¿Í¤Î´Ø·¸¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ·ÏÃ»ÊÔÆ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¡Ö£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ÎÊÆ»ö¶ÈÇäµÑ·×²è¤¬ÊÝÎ±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿Áê¸ß´ØÀÇ¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¾µÇ§¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À­¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤È¤¤¤¦¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï£´Æü¡¢£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤ÎÊÆ»ö¶ÈÇäµÑ´ü¸Â¤ò¿·¤¿¤Ë£·£µÆü±äÄ¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£´Ø·¸¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ»ö¶È¤òÊ¬Î¥¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÅê»ñ