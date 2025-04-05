¤­¤ç¤¦¤Î¥æー¥í¥É¥ë¤ÏÌá¤êÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£±¡¥£±£°¥É¥ë¤òºÆ¤Ó³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤¬¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ø¤ÎÊóÉüÁ¼ÃÖ¤òÈ¯É½¤·¡¢»Ô¾ì¤ÏÂç¹Ó¤ì¤ÎÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÆü¤ÏÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤ä¥Ñ¥¦¥¨¥ë£Æ£Ò£ÂµÄÄ¹¤Î¹Ö±é¤ò¼õ¤±¤Æ¥É¥ë¹â¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤ò²¡¤·²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤Þ¤¿¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ£Å£Ã£Â¤ËÂÐ¤¹¤ëÍø²¼¤²´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤¬²¤½£¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤ËÂÇ·â¤È¤Ê¤ë°ìÊý¡¢Êª²Á¾å¾º¤Ø