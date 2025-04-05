´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ëÈó¾ï²ü¸·¤ò¤á¤°¤ê¡¢·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ï4Æü¡¢ÈíÌÈ¤¬ÂÅÅö¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤Ï¼º¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡þ4Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¡£¤Þ¤ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÂç´î¤Ó¤·¡¢²Î¤¤ÍÙ¤ë¿Í¤¿¤Á¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÍîÃÀ¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¡Ä¡£Æ±¤¸»þ´Ö¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Ë¶Á¤¤¤¿¡È´¿À¼¡É¤È¡ÈÈáÌÄ¡É¡£·ûË¡ºÛÈ½½ê¡ÖÈïÀÁµá¿Í¤ÎÂçÅýÎÎ¡¦Õú¼â±Ù¤òÈíÌÈ¤¹¤ë¡×´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬¿¼¤Þ¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ä¡£Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¡ÊÅö»þ¡Ë