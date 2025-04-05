¹Ö±é¤¹¤ë¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¡á4Æü¡¢ÊÆÆîÉô¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ï4Æü¡¢ÆîÉô¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹Ö±é¤·¡¢¼º¶ÈÎ¨¤È¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¾å¾º¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÍ»À¯ºö¤Ï¡ÖÀè¹Ô¤­¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ³Î¼Â¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤ÎÀ¯ºö±Æ¶Á¤¬¤è¤êÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Íø²¼¤²¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºöÄ´À°¤òÂÔ¤Ä¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£Â­¸µ¤Î·ÐºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¼¿¶¤ì¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤