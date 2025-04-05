¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¥¢¥Ë¥á¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Þ¤Ç¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Î¡È¿ä¤·³è¡É»ö¾ð¤òÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£4·î4Æü¤Ï¡Ö¿ä¤·¿ä¤·¤ÎÆü¡×¡£¡È¿ä¤·³è¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¹¤Ã¤«¤êÄêÃå¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡£¿ÍºàÇÉ¸¯¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë´ë¶È¤¬¡¢¿ä¤·¤¬¤¤¤ë¿Í¡¢337¿Í¤ËÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£¿ä¤·³è¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹ñÆâ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ê24.2¡ó¡Ë¡×¡¢¼¡¤¤¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ä¥Ð¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ê17.2¡ó¡Ë¡×¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¤Î¥­¥ã¥é¡Ê9.2¡ó¡Ë¡×¤¬Â³¤­¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¡¢È¾