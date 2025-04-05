Saqib Iqbal Ahmed¡Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯£´Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - £´Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¡¢Åê»ñ²È¤ÎÉÔ°Â¿´Íý¤ò¼¨¤¹¡Ö¶²ÉÝ»Ø¿ô¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥·¥«¥´¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼è°ú½ê¡Ê£Ã£Â£Ï£Å¡Ë¤Î£Ö£É£Ø»Ø¿ô¡Ê¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬£¸¥«·î¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤ËµÞ¾å¾º¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ËÂÐ¹³¤·Ãæ¹ñ¤¬ÊóÉü´ØÀÇ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤¬µÞÍî¤·¤¿¡££Ö£É£Ø»Ø¿ô¤Ï°ì»þ£±£µ¡¥£µ£´¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤Æ£´£µ¡¥£µ£¶¤È¡¢ºòÇ¯£¸·î°ÊÍè¤Î