¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°³ÚÅ·3¡¼1¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯4·î4ÆüZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿³ÚÅ·¡¦Â§ËÜ¤¬º£µ¨2¥»¡¼¥ÖÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£Áö¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃúÇ«¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿¡×¤È2ËÜ¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤È»Íµå¤Ç2»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£¤³¤³¤ÇÊá¼ê¤ÎÂÀÅÄ¤«¤é¡Ö¤â¤Ã¤ÈÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¡Ö³«¤­Ä¾¤ì¤¿¡×¤ÈÂ§ËÜ¡£ºÇ¸å¤ÏÂåÂÇ¡¦º´Æ£ÅÔ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£Á°Æü¤Ë¤Ïºòµ¨¤Þ¤ÇÆ±Î½¤À¤Ã¤¿