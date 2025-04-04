¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ4·î4Æü¡ÛÃæ¹ñ¼«Æ°¼Ö¹©¶È¶¨²ñ¡ÊCAAM¡Ë¤Ï4Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤¬Í¢Æþ¼«Æ°¼Ö¤È°ìÉôÉôÉÊ¤Ë25¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢ÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤¬»º¶È³¦¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¸í¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤òÄ¾¤Á¤Ë²þ¤á¤ë¤è¤¦´õË¾¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£À¼ÌÀ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤·¤¿¡£¼«Æ°¼Ö¤Ï¹âÅÙ¤Ë¹ñºÝ²½¤µ¤ì¤¿»º¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¹ñºÝ»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÂÎÀ©¤òÄÌ¤¸¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»ñ¸»¤ÎºÇÅ¬ÇÛÃÖ¤ò¼Â¸½¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î