ÇÛ¶ö¼Ô¤Î²ÈÂ²¤È±ß³ê¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·ëº§À¸³è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËµÁÊì¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À­¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢µÁÊì¤È¤Î´Ö¤Çµ¯¤­¤¬¤Á¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤½¤Î²ò·èºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚÌäÂê¤Ø¤ÎÀµÌÌ¤«¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡ÛµÁÊì¤«¤é¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÍ×µá¤ä°·¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Î¯¤á¹þ¤Þ¤º¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤½¤Î²ò·èºö¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬²ò·è¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤ËµÁÊì¤È¤Î´Ö¤ËÎ©¤Á¡¢ÌäÂê¤Ø¤ÎÍý²ò¤ÈÂÐ½èÊýË¡¤òÌÏº÷