¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÂè2´ü¡¦Âè2¥¯¡¼¥ë¤Î¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈED±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃæÃ«Í§µª»ÒÉÁ¤­²¼¤í¤·¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÂº¤¤¡Ä¾Ð´é¤ÎÇ­Ç­¡¢¾®Íö¡¢»Ò¿é¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙED±ÇÁüOmoinotake¤Ë¤è¤ëED¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡×¤Î¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£Ç­Ç­¡¢¾®Íö¡¢»Ò¿é¤òÃæ¿´¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤Ç¡¢»ÒÇ­¤ÎÌÓÌÓ¤òÊá¤Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿Ç­Ç­¤È»Ò¿é¡¢¤ª¤·¤ã