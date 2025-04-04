ÂçÊ¬¸©·Ù¤Ï4Æü¡¢Æ±¸©Æâ¤Ç60ÂåÃËÀ­¤¬¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿¥í¥Þ¥ó¥¹Åê»ñº¾µ½¤ËÁø¤¤¡¢Ìó1229Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯12·î¾å½Ü¡¢60ºÐÂå¤ÎÃËÀ­¤ÏSNS¤Ç½÷À­¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤ò»Ï¤á¤¿¡£¡ÖÍÕ´¬¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Å¾Çä¤¹¤ì¤Ð²Ô¤²¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¡¢½÷À­¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Å¾Çä¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¿ÍÊª¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍÕ´¬¹ØÆþÈñÍÑ¤È¤·¤Æ»ØÄê¤µ