All About¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢°¦ÃÎ¸©ºß½»29ºÐ½÷À­¤ÎÀ¤ÂÓÇ¯¼ý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û36ºÐÇ¯¼ý450Ëü±ßÃËÀ­¡Ö½»Âð¥í¡¼¥óÊÖºÑ³«»Ï¤ÈÂè2»ÒÃÂÀ¸¡×¤¬Æ±»þ¤ËÍè¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÇ¯ÎðÀ­ÊÌ¡§29ºÐ½÷À­Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢É×¡Ê35ºÐ¡Ë¡¢Ì¼¡Ê4ºÐ¡Ë¡¢Ì¼¡Ê3ºÐ¡Ëµï½»ÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§470Ëü±ßÀ¤ÂÓ¶âÍ»»ñ»º¡§¸½ÍÂ¶â80Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º0±ß¼Ö¤Î½êÍ­Âæ¿ô¡§1Âæ¡Ê¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¡§Í­¤ê¡ÊÌó2400Ëü±ß