ÂçÊ¬¸©·ÙÊÌÉÜ½ð¤Ï4Æü¡¢ÊÌÉÜ»ÔÆâ¤Ç60Âå½÷À­¤¬ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤òÌ¾¾è¤ë´ÔÉÕ¶âº¾µ½¤ËÁø¤¤¡¢Ìó82Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Æü¡¢Èï³²¼ÔÂð¸ÇÄêÅÅÏÃ¤ËÃË¤«¤é¡ÖÇ¯¶â¤ÎÊ§Ìá¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º®¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤ATM¤Ç¼êÂ³¤­¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£ÊÌÉÜ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ATM¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¡¢·ÈÂÓ¤ÇÁê¼ê¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤ËATM¤òÁàºî¤·¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±½ð¤Ï¡Ö¸øÅªµ¡