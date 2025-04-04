¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê52¡Ë¤¬4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥Þ¥Ä¥³¡õÍ­µÈ¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡×¡Ê¶âÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Í­µÈ¹°¹Ô¡Ê50¡Ë¤Î¶ËÅÙ¤Ê¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡ÖÁ°²ó²ñ¤Ã¤¿¤È¤­¤ÏÉáÄÌ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¼¡²ñ¤¦¤È1²ó¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤¿´¶½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©²¿²ó²ñ¤Ã¤¿¤éÃÎ¤ê¹ç¤¤¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤ª2¿Í¤Ï1²óÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â»þ´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¤é¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹