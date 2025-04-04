Ryo Umekawa¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤í¾¯Ç¯¡×¤ò4·î30Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È·Ú²÷¤µ¡¢¼ÀÁö´¶¤¬°î¤ì¤¿¥¢¥Ã¥×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Çº¤á¤ë¿Í¤ÎÆü¡¹¤È¤½¤Î»ÑÀª¤ò¹ÎÄê¤·¤¿¡ÈÊ¿Æü²ñ¼Ò°÷ / ½µËö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ç¥¤¥ê¡¼¥½¥ó¥°¤À¤È¤¤¤¦¡£2024Ç¯7·î¤ËSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö½µËö¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×Æ±ÍÍ¤Ë¡¢°ìÄ°¤·¤Æ¥Ý¥Ã¥×¤Ç¸ý¤º¤µ¤ß°×¤¤¥³¡¼¥é¥¹¥ï¡¼¥¯¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È