4Æü22»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯6·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ1080±ß°Â¤Î3Ëü2680±ß¤ÈµÞÍî¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü3780.58±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï1100.58±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï2Ëü8449Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2393¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ82.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï89.06¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£ ¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦22»þ00Ê¬»þÅÀ ÌÃÊÁÀ¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ½ÐÍè¹â Æü·Ð225ÀèÊª