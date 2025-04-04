Photo:µÜÁ°°ì´î ¿çÌ²¥Ö¡¼¥à¤Îº£¡¢¥¢¥×¥ê¡¢¹á¤ê¡¢²»³Ú¡¢¥Ä¥Ü²¡¤·¡¢¥¦¥¨¥¢¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ÂÌ²¥°¥Ã¥º¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À°Ì²À°ÂÎ¤È¤¤¤Ã¤¿¿çÌ²¤ËÆÃ²½¤·¤¿À°ÂÎ¤¬½Ð¤Æ¤­¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥ê¡¼¥×¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤¬¼Ò°÷¤Î¿çÌ²»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦¤È¤³¤í¤â¡Ä¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢ÆüËÜ¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¿çÌ²»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ ÉÛÃÄ´¥Áçµ¡¤é¤·¤«¤é¤Ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¤´Â¿Ê¬¤ËÏ³¤ì¤º¡¢ËÍ¤âËýÀ­Åª¤Ê¿çÌ²