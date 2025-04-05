Lucia Mutikani[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £´Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆÏ«Æ¯¾Ê¤¬£´ÆüÈ¯É½¤·¤¿£³·î¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤Ï£²£²Ëü£¸£°£°£°¿ÍÁý²Ã¤·¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥ÈÍ½ÁÛ¤Î£±£³Ëü£µ£°£°£°¿ÍÁý¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ë¶È¤ä¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿®Íê´¶¤ÏÍÉ¤é¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤¬º£¸å¤âÀª¤¤¤ò°Ý»ý¤Ç¤­¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¼º¶ÈÎ¨¤Ï£´¡¥£²¡ó¤ÈÁ°·î¤Î£´¡¥£±¡ó¤«¤é¾å¾º¡¢Í½ÁÛ¤Ï£´¡¥£±¡ó¤À¤Ã¤¿¡££²·î¤Î¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤Ï£±£µËü