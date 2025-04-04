¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/04¡Û»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡áLOVE¡Ê¥¤¥³¡¼¥ë¥é¥Ö¡Ë¤¬4·î4Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¡áLOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT THE MOVIE¡×½éÆüÉñÂæ°§»¢¤Ë½ÐÀÊ¡£ÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¤Ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬µ¯¤­¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡áLOVE¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤ËÎÞ¢¡ÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¥É¥Ã¥­¥êµ¿¤¦¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢½¸ÂçÀ®¤Ç¤¢¤ë7¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò·Ð¤Æ¤Îº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¡Ö´é