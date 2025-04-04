¥Þ¥Î¥í ¥Ö¥é¥Ë¥¯(Manolo Blahnik)¤Î¿·Å¹ÊÞ¡Ö¥Þ¥Î¥í ¥Ö¥é¥Ë¥¯ÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹¡×¤¬¡¢2025Ç¯4·î4Æü(¶â)¤ËÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜ´Û3F¤Ë¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤½¤ì¤òµ­Ç°¤·¡¢¥¦¥£¥á¥ó¥º¥·¥å¡¼¥º ¡Ö¥Ù¥Ã¥¸¡¼¥Ö(BETGIEB)¡×¤ò¥Þ¥Î¥í ¥Ö¥é¥Ë¥¯ÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤Ê¤á¤é¤«²ÚÔú¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Î¿·ºî¡Ö¥Ù¥Ã¥¸¡¼¥Ö¡×2025Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö¥Ù¥Ã¥¸¡¼¥Ö(BETGIEB)¡×¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥Ñ¥é¥½¥ë¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ü¡¼¥À¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿·ºî¥Ò¡¼¥ë¥µ¥ó¥À¥ë¡£¤Ê¤á