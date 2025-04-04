¡ü µð¿Í 2¡Ý 7 ºå¿À ¡û¡ã1²óÀï¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡äºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ù¤¬4Æü¤Îµð¿ÍÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢7²ó¡¦88µå¤òÅê¤²¡¢5Èï°ÂÂÇ¡¢6Ã¥»°¿¶¡¢0Í¿»Íµå¡¢1¼ºÅÀ¤Çº£µ¨2¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£Â¼¾å¤Ï1¡Ý0¤Î1²óÎ¢¤ËµÈÀî¾°µ±¤ËÆ±ÅÀ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢2²ó¤«¤é5²ó¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£6²ó¤È7²ó¤Ë°ÂÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¬¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢7²ó1¼ºÅÀ¤È¤·¤Ã¤«¤ê¥²¡¼¥à¤òºî¤Ã¤¿¡£Â¼¾å¤Ï¡Ö¿¿¤ÃÄ¾¤°¤â¥«¥¦¥ó¥È¤È¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÊÑ²½µå¤âÄã¤¯ÃúÇ«¤Ë½¸¤á¤é