¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯0¡½6À¾Éð¡Ê4Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÀèÈ¯Í­¸¶¹ÒÊ¿¤Î¸í»»¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¾Éð¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ç2013Ç¯7·î24Æü°ÊÍè¡¢4272Æü¤Ö¤ê¤ËÃ±ÆÈºÇ²¼°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Î¥ß¥¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÔ¾Ê¤òÂ¥¤·¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤Ï4²óÌµ»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¡£¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤ÎÃæÁ°¤Ø¤ÎÅö¤¿¤ê¤òÍ··â¼ê¤ÎÀîÀ¥¹¸¤ÈÆóÎÝ¼ê¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬¤ª¸«¹ç¤¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¡£°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë6ÆÀÅÀ¤Î¥Ó¥Ã¥°