¼ò°æÈþµª¡Ê47¡Ë¤¬4Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¸ø³«30¼þÇ¯µ­Ç°¡ØLove Letter 4K ¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ù¡Ê´ÆÆÄ´ä°æ½ÓÆó¡Ë¸ø³«½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡×¤ËÅÐÃÅ¡£ºòÇ¯12·î6Æü¤Ë»àµî¤·¤¿²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯54¡Ë¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£1999Ç¯3·î25Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ±ºî¡£º£²ó¡¢¸ø³«30¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¾å±Ç¤È¤Ê¤ë¡£¼ò°æ¤Ï¡¢¼ç±é¡¦Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÆ£°æ¼ù¤Î¾¯½÷»þÂå¤ò±é¤¸¤¿¡£30Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸ø³«¡Ö¤¦¤ì¤·¤µ¤È¥É¥­¥É¥­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£Ãæ