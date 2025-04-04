ÇÐÍ¥¤ÎË­Àî±Ù»Ê¡Ê63¡Ë¤¬4Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¸ø³«30¼þÇ¯µ­Ç°¡ØLove Letter 4K ¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ù¡Ê´ÆÆÄ´ä°æ½ÓÆó¡Ë¸ø³«½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡×¤ËÅÐÃÅ¡£ºòÇ¯12·î6Æü¤Ë»àµî¤·¤¿²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯54¡Ë¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£1999Ç¯3·î25Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ±ºî¡£º£²ó¡¢¸ø³«30¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¾å±Ç¤È¤Ê¤ë¡£Ë­Àî¤Ï¡¢½©ÍÕÌÐ¤ò±é¤¸¤¿¡£ºòÇ¯12·î¡¢¼ç±é¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬µÞ»à¡£¡ÖËÍ¤Î²£¤ËÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡Ä¡£º£Æü¤ÏÈþÊæ¤Á¤ã¤ó¤È¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ