¡Ö¹­Åç¡Ý£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£´Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¸ý¸µ¤Î¤±¤¬¤Î¤¿¤á¥Õ¥§¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤òÁõÃå¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¹­Åç¡¦ÆóËóæÆ°ìÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬¡¢¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤Î°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö£±ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¡£½é²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢Ì¾Á°¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤ÈÂç¤­¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¼·²ó£²»à°ìÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£µÂÇÀÊ¡£ËÙ²¬¤«¤é±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£±£±ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Éº¬À­¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡££²Æü¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¥Ð¥ó¥È¤ò»î¤ß¤¿