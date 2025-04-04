¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦B'z¤¬¡¢·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¡ØLUPIN THE IIIRD THE MOVIE ÉÔ»à¿È¤Î·ìÂ²¡Ù(6·î27Æü¸ø³«)¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬4Æü¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡£B'zÆ±ºî¤Ï¡Ø¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¡ÙÌó30Ç¯¤Ö¤ê¤Î2D·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦´°Á´¿·ºî¡£¶áÇ¯¤Î¡Ø¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¡Ù¿·ºî¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤ò¿ô¡¹¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ëµ´ºÍ¡¦¾®ÃÓ·ò»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£º£ºî¤Î¼çÂê²Î¤Ï¡¢B'z½ñ¤­²¼¤í¤·¤Î¿·¶Ê¡ÖThe IIIRD Eye¡×¤Ë·èÄê¡£¥®¥¿¡¼¡¦¾¾ËÜ¹§¹°¤Ï¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é´Ñ¤Æ¤¤¤¿¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¤Î²»³Ú