¥·¥çー¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à¤òÍÞ¤¨¥·¥ó¥×¥ë¤ËÀ°¤¨¤¿¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥·¥çー¥È¡×¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¡£¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ç½Õ¤é¤·¤µ¤ò±é½Ð¤·¤¿¤¤Âç¿Í½÷À­¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢Á°È±¡¢¥µ¥¤¥É¡¢¶ßÂ­¡¢¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤â²Ã¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£4¼ï¤Î°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥·¥çー¥È¤«¤é¡¢¤³¤Î½ÕÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÃµ¤·