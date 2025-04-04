¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¡ØSakurazaka46 4th ARENA TOUR 2024 ¿·¡¦Ý¯Á°Àþ -Go on back?- IN Åìµþ¥Éー¥à¡Ù¤Ï¡¢2nd ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAddiction¡Ù¤Î½é²óÀ¸»º¸ÂÄêTYPE-A¤Ë¼ýÏ¿¡ª Ý¯ºä46¤¬¡¢4·î7Æü22»þ¤Ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¾µÇ§Íßµá¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¹¤ë¡£ ¤³¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢2024Ç¯6·î¤ËÅìµþ¥Éー¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢2Æü´Ö¤Ç11Ëü¿Í¤ÎÆ°°÷¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡ØSakurazaka46 4th