1.Ç­¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Ê¤¤ Ç­¤È°ì½ï¤ËÍ·¤Ö¤³¤È¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í·¤Ö»þ´Ö¤¬¸º¤ë¤È¡¢Ç­¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Ë´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¼¡Âè¤Ëµ÷Î¥¤¬¤Ç¤­¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ ¤È¤¯¤Ë´Å¤¨¤óË·¤ÊÇ­¤Ï¡¢Í·¤Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ°¦¾ð¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Í·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¼ä¤·¤µ¤«¤éÌµµ¤ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¡¢³èÈ¯¤Ê»þ´ÖÂÓ¤Ç¤â¿²¤Æ¤Ð¤«¤ê²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ Ç­¤ÈÍ·¤Ö¤È¤­¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ì¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤À¤ê¡¢Ë°¤­¤µ¤»