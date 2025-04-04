¥¿¥ì¥ó¥È²¬ÅÄ·ë¼Â¡Ê24¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Önews¤ª¤«¤¨¤ê¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å3»þ40Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ë¼ÒÄ¹¤ÎÂçÂ¿Î¼»á¡Ê66¡Ë¤¬¡¢ÃæµïÀµ¹­»á¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢4ÆüÉÕ¤Ç¼­Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÂ¿»á¤Î¼­Ç¤È¯É½¤ò¥È¥Ã¥×¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¡¢¼­Ç¤¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤äÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤¹¤ëÂçÂ¿»á¤Î²óÅú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£²¬ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ºÌäÂê¤¬É½¤Ë