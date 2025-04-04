¤Þ¤µ¤«¤ÎÈï¤ê!?ºÆ²ñ¤Ç¡Ä½÷Í¥¤ÎÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¤¬?»Ð?¤ÈºÆ²ñ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤¬¤ªÂ·¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¤è¤¦Æ¯¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥É¥é¥Þ¤Î³ùÁÒ¥í¥±¤äÂæ¾ì¤ÇÈÖÀë¼ýÏ¿¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÂæ¾ì¤Ç¤Ï¿¹ÈøÍ³Èþ¤µ¤ó¡Ê¤¢¤¹¤Ê¤í¤Î¤ª»Ð¤µ¤óÌò¤Ç¤·¤¿!¡Ë¤ä¤â¤«¤Á¤ó¤Ë¤â²ñ¤¨¤¿¤·¡×¤È1993Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤¹¤Ê¤íÇò½ñ¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç»ÐËå¤ò±é¤¸¤¿¿¹ÈøÍ³Èþ¤ä¾åÇòÀÐË¨²Î¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿