¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¬ÅÄ·ë¼Â¡Ê24¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Önews¤ª¤«¤¨¤ê¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å3»þ40Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£3Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤ÎËÁÆ¬¡¢¾®Åç¤è¤·¤ª¡Ê44¡Ë¤¬²»Æ¬¤ò¼è¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î½Ð±é¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤¬¡Ö·ë¼Â¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¥Ô¡¼¥ä¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤¹¤ë¤È¡¢·ë¼Â¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¤Ê¤ó¤«¤³¤½¤³¤½¤·¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¤È¾Ð´é¤Ë¡£¡Ö°ú¤­Â³¤­¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤æ¤ë¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£