coldrain¤¬¡¢2¤Ä¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2024Ç¯¤è¤êÉÔÄê´ü³«ºÅ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤òÄ¹¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¼þ¤ë¥Ä¥¢¡¼Âè2ÃÆ¤ÎËÌ³¤Æ»ÊÔ¤Ï°°Àî¡¢»¥ËÚ¡¢ÆÑ¾®ËÒ¡¢È¡´Û¤Î4¥«½ê¤òSurvive Said The Prophet¤ò·Þ¤¨¤Æ¹ÔµÓ¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËÜÆü4·î4Æü18»þ¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë1¼¡Àè¹Ô¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¥Ä¥¢¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂç¥­¥ã¥Ñ¤Î²ñ¾ì¤â´Þ¤àUK / EURO¤Ç¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¥Ä