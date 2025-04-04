¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë5¤Ä¤Î¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥·¥ó¤Î¥ß¥ë¥¯¤Çºî¤ë¡ÖFAMIMA CAFE¡×¤Î¥Õ¥é¥Ã¥Ú¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÌ£¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡×¤ò4·î8Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÌó1Ëü6300Å¹¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÌ£¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡×¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¡¢¥Ö