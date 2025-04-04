¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À¡½µð¿Í¡Ê2025Ç¯4·î4ÆüÅìµþD¡ËËþÎÝÃË¡¦ÌÚÏ²¤Î¥Ð¥Ã¥È¤¬²Ð¤òÊ®¤¤¤¿¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó2»àËþÎÝ¡£1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éµð¿Í¡¦ËÙÅÄ¤Î³°³ÑÄ¾µå¤òÂª¤¨¤¿ÂÇµå¤Ïº¸ÍãÀþ¤òÇË¤ë3ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¡¢ËþÎÝ¤Ç¤ÎÂÇÎ¨¡¦478¡Ê17ÂÇ¿ô8°ÂÂÇ¡Ë¡¢16ÂÇÅÀ¤ò¸Ø¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ0¡£µ®½Å¤Ê°ìÂÇ¤ÇÀèÈ¯¡¦Â¼¾å¤ò±ç¸î¤·¤¿¡£