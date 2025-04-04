¥È¥ê¥ó¥×Ž¥¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëŽ¥¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Å¸³«¤¹¤ëŽ¢AMOSTYLE BY Triumph(¥¢¥â¥¹¥¿¥¤¥ë ¥Ð¥¤ ¥È¥ê¥ó¥×)Ž£¤Ï¡¢¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¤ò4·î2Æü(¿å)¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Ï¡¢¥®¥ê¥·¥ã¸ì¤ÇŽ¢É÷¤ÎÌ¼Ž£¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥¢¥Í¥â¥Í¤¬¥â¥Áー¥Õ¤Î¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç¼«Í³¤Ê°õ¾Ý¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£ ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óŽ¢¥Õ¥ë¥Ö¥ëー¥àŽ£ ²Ú¤ä¤«¤Ê½Õ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥«¥éー¤Î¥×¥ê¥ó¥È3¿§¤È¡¢Âç¿Í¥«¥ï¥¤¥¤¥¢¥Ã¥×¥ê¥±¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÊÔ¤ß