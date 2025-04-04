¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½ÂåÉ½FW¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó(34)¤¬¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î±äÄ¹¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ø¥ì¥ì¥Ü¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯²Æ¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤«¤é¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¡£Éüµ¢°Ê¹ß¤Ï4¥·¡¼¥º¥óÃæ2¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥ê¡¼¥°Àï2·å¥´¡¼¥ë¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸ø¼°Àï176»î¹ç64¥´¡¼¥ë¤È¸«»ö¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤­¤¿¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¹Ô·ÀÌó¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆËþÎ»¤¹¤ë¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤À¤¬¡¢¥¢