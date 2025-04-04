ÇÐÍ¥¤Î»³²¼ÃÒµ×¡Ê39¡Ë¤¬¡¢40ºÐ¤Ë¸þ¤±¤¿ÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£4·î9Æü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÌÜÁ°¤Ë¡Ö»Å»ö¤Ï·ÑÂ³¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢0.1¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤º¤ÄÆü¡¹À®Ä¹¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ëº£¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëÃÂÀ¸Æü¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È²ñ¾ì¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿²Î¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»³²¼¤Ï¡Ö¥â¥¨¡¦¥¨¡¦¥·¥ã¥ó¥É¥ó¡ß¥Õ¥¡¥ì¥ë¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹ ¥Ý¥Ã