¡Ö±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤Ï¶ì¼ê¡×¡Ö±Ñ¸ì¤Ï¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö±Ñ¸ì¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¡×¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç±Ñ¸ì¤òÆ²¡¹¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤½¤¦»×¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³°Ì³¾ÊÆþ¾Ê¸å¡¢³°¸ò´±¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤äÃæÅì¤ÎÆüËÜÂç»È´Û¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÄÌÌõ´±¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¸·Áª¤·¤¿¡¢¼ÂÌ³¤ÇÂç¤¤¤ËÌòÎ©¤Ä¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ð¤«¤ê¤ò½¸¤á¤¿¡¢ÃæÀî¹À°ì¤µ¤ó¤Î¡Ø¤¿¤Ã¤¿2Ã±¸ì¤ÇÏÃ¤¬¤Ï¤º¤à±Ñ²ñÏÃ¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤«¤é¡¢Â¨ÀïÎÏ¤Î¡ÖÄ¶¥ß¥Ë¥Õ¥ì¡¼¥º¡×¤ò