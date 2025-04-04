¡ÚWWE¡ÛSMACK DOWN¡Ê3·î28Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡¿¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¶âÈ±½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¡È¶»¸µ¤Ð¤Ã¤¯¤ê¡Éµ¤¹ç¤¤Æþ¤ê¤¹¤®¤Î°áÁõ¿·²¦¼Ô¤Î¶âÈ±Èþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´¡¼¥ë¥É¤Î°áÁõ¤ò¿È¤ËÅ»¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸µÂÎÁàÁª¼ê¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò»ý¤Ä25ºÐ¤Î¼ã¼êÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥È¥ó¤À¡£ÀèÆü¤Þ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º