¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥í¥Ã¥Æ¡½³ÚÅ·¡Ê£´Æü¡¢£Ú£Ï£Ú£Ï¡Ëº£Ç¯½é¤á¤Æ£´ÈÖ¤ËºÂ¤Ã¤¿³ÚÅ·¡¦°¤Éô¼÷¼ùº¸Íã¼ê¤¬£±¡½£°¤Î£µ²ó£±»à¡¢º¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¿¿¤óÃæ¹â¤á¤ËÉâ¤¤¤Æ¤­¤¿ÊÑ²½µå¤ò¥¹¥¿¥ó¥ÉÃæÃÊ¤Þ¤Ç±¿¤ó¤À¡££µ»î¹çÌÜ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¥Á¡¼¥àÂè£±¹æ¤Ë¡¢¡Ö¿¶¤Ã¤¿¤éÅö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¿Ä¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤³¤ì¤Ç³«Ëë¤«¤é£µ»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡£¡È¥Þ¥¹¥¿¡¼¡É¤Î¥Ð¥Ã¥È¤¬¹¥Ä´¤À¡£