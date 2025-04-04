¼«±Ò´±¤Î½è¶ø¤ò²þÁ±¤¹¤ëËÉ±Ò¾ÊÀßÃÖË¡¤Ê¤É¤Î²þÀµ°Æ¤¬4Æü¤Î½°±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç¿³µÄÆþ¤ê¤·¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¼Ä¸¶¹ëµÄ°÷¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤ä¤¹»Ò¤â½êÂ°¤¹¤ë¡ÖÍ½È÷¼«±Ò´±¤Î½è¶ø¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÍ½È÷¼«±Ò´±¤È¤Ï¡© ¤Ê¤¼¼êÅö¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¼Ä¸¶µÄ°÷¤¬¡ÖÍ½È÷¼«±Ò´±À©ÅÙ¤ÏÍ­»ö¤ÎºÝ¤Ë¿×Â®¤ËËÉ±ÒÎÏ¤òÁý¶¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹ñ²ÈËÉ±ÒÎÏ¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÀ©ÅÙ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Í½È÷¼«±Ò´±Åù¤Î¸½ºß¤Î½¼Â­Î¨¤Ï¡¢Í½È÷¼«±Ò´±¤¬Ìó70¡ó¤Ç¡¢Â¨±þÍ½È÷¼«±Ò´±¤¬Ìó